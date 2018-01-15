Масштабные учения авиации и ПВО начались на юге России

В Южном военном округе стартовала масштабная тренировка армейской авиации и войск противовоздушной обороны. Сразу в двух регионах России, Ростовской области и Краснодарском крае, в воздух поднялись эскадрильи, состоящие из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", разведывательно-ударных Ка-52 "Аллигатор", а также ударных Ми-28Н и Ми-35.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в тактических учениях принимают участие бомбардировщики и истребители, например, Су-34 и Су-30СМ. С земли вертолеты и самолеты поддерживают зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400. Их задача – обнаруживать летательные аппараты условного противника.

Помимо этого, военные собираются перекрыть одну из автотрасс Ростовской области. На нее будут садиться боевые самолеты.