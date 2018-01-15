Участник пермской резни употреблял наркотики. Видео

Дело о покушении на школьников и учителя в Перми будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета. Нападавшие задержаны и дают показания. Известно, что один из них страдал наркозависимостью. Из-за чего произошел конфликт в школе и как была организована охрана учебного заведения?

В коридорах и классах 127-й средней школы Перми учеников сменили сотрудники правоохранительных органов. Экспертам-криминалистам, следователям, да и чиновникам предстоит ответить на многие вопросы. Например, почему такое происшествие в учебном учреждении вообще стало возможным?

Примерно в 10:20 по местному времени в школу вошли двое подростков — 17 и 16 лет. Спокойно прошли через запасной вход — с холодным оружием. По версии следствия, в кабинете труда между вооруженными молодыми людьми началась драка, после которой злоумышленники напали на учеников четвертого класса. По данным СКР, речь идет об 11 пострадавших. Среди них — учительница Наталья Шагулина. Она пыталась защитить детей.

Подозреваемые задержаны. В СМИ уже назвали их имена. Это Александр Буслидзе и Лев Биджаков. Последний, по словам учеников школы, вел асоциальный образ жизни. На видео, опубликованном в Интернете, предположительно, Биджаков употребляет наркотики, ведет себя неадекватно.

Параллельно с расследованием уголовного дела начались и сопутствующие проверки. Росгвардия оценит работу частного охранного предприятия, которое отвечало за безопасность в школе. Как и всегда, после подобных инцидентов, важно понять: почему нападавшие проникли в школу не через центральный вход, а воспользовались запасным, техническим? Как быстро персонал учебного заведения воспользовался так называемой "тревожной кнопкой"? И главный вопрос: почему остановить злоумышленников попыталась лишь женщина-педагог? На события в Перми уже отреагировали в Кремле.

"Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, в школе в Перми, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками, это же не нападение на школу извне", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подозреваемых допрашивают в СКР. Пострадавшим от их действий оказывается вся необходимая медицинская помощь.