СМИ: ЦСКА планирует вернуть нападающего Мусу

Московский футбольный клуб ЦСКА собирается вернуть в команду нигерийского нападающего Ахмеда Мусу. "Армейцы" таким решением хотят решить проблему с нападающими в команде, а также предоставить игровое время самому футболисту, потерявшего место в составе "Лестера".

По сообщениям "Спорт-экспресса", игрок может вновь оказаться в ЦСКА на условиях арендного соглашения сроком на полгода.

Форвард выступал за "красно-синих" с 2011 по 2016 год, после чего пополнил ряды английского "Лестера". В первый же сезон за "лис" нигериец отыграл 21 матч и забил 2 гола, а в текущем не принял участия ни в одном поединке команды.

Из-за отсутствия игровой практики футболист начал рассматривать иные варианты продолжения карьеры, чтобы накануне чемпионата мира-2018 иметь постоянную практику. При этом сам игрок желает остаться в чемпионате Англии, однако ни один клуб премьер-лиги не смог гарантировать ему игровое время.