Боязнь честной конкуренции: Лавров рассказал о том, что США пугает в России

США боятся честной конкуренции с Россией и в политике, и в бизнесе, и в спорте, заявил Сергей Лавров. Глава российского МИДа провел большую пресс-конференцию, на которую собрались журналисты со всего мира. Министр ответил на десятки вопросов о Сирии, Иране, Украине.

Вообще-то российская дипломатия работает с фактами, а не занимается "сожалениями" о чем-то. Это министр Лавров отвечает на вопрос американских журналистов — не жалеет ли Москва, что президент в США все-таки Трамп, а не Хиллари? Работать, говорит Лавров, в любом случае, предстоит с тем, кто есть. Тем более, что смена хозяина Белого дома все равно не сказывается на стиле американской политики.

"Наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. — В действиях администрации ощущается, я бы сказал так, боязнь честной конкуренции. В целом ряде сфер методы в большинстве своем достаточно сомнительные, от развертывания глобальной системы противоракетной обороны до односторонних санкций и, как я уже сказал, угроз решать любые международные проблемы исключительно по своему сценарию, не останавливаясь ни перед чем, включая применение грубой военной силы".

Главной геополитической темой Лавров по-прежнему считает конфликт в Сирии. Сейчас там, наконец, созданы условия для политического урегулирования. Есть и переговорные площадки: Астана, где удалось усадить за стол переговоров противников, и Женева, но там сирийскую оппозицию представляют все больше те, кто к Сирии не имеет уже давно никакого отношения. И вот тут Россия предлагает новый формат — Конгресс национального диалога, который собрал бы все реально действующие политические силы.

Но США и тут выступают против. А теперь еще и заявили, что приступают, по сути, к разделу Сирии.

"Буквально вчера было объявлено о новой инициативе. О том, что Соединенные Штаты хотят помочь так называемым Силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком, — пояснил Сергей Лавров. — Серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии. Делается это без каких-либо оснований, вытекающих из резолюции Совбеза ООН".

Все ведущие мировые информагентства и телеканалы несколько часов передают новости отсюда с пометкой "молния". Большая пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства — это ведь и сигналы, которые Россия посылает миру.

Тот случай, когда внешнеполитический вектор определяется не только словами, но и жестами, и мимикой. Потому и ловят фотографы каждое движение.

- Ребят, можно вас как-то успокоить? Что ж вы как на охоте на зайца... – обращается к фотострелкам Сергей Лавров.

За два с половиной часа большого разговора — единственная эмоция. Лавров предельно сдержан. И обращает внимание на опасные шаги в мировой политике — признание Штатами Иерусалима столицей Израиля, что тут же взорвало палестино-израильские отношения.

Иран, который, как подтверждают эксперты МАГАТЭ, полностью соблюдает условия ядерной сделки. Но США снова предлагают бить по нему санкциями. И грозят выйти из договора по ядерной программе.

И как после этого должна реагировать Северная Корея?

Вот и размещение американской ПРО в Японии и улучшению отношений Токио и Москвы не способствует, и вокруг Пхеньяна ситуация только нагнетается. США ведь заявляют об исключительно военном решении корейского вопроса. Хотя есть же варианты!

"Мы будем активно поддерживать любые контакты со всеми заинтересованными сторонами. Это прежде всего Пхеньян и Вашингтон, но будем готовы сопровождать двусторонний диалог и в рамках так называемого "шестистороннего процесса" с участием России, Китайской Народной Республики, Японии и Республики Корея", — добавляет глава МИД России.

Россия всегда за неукоснительное соблюдение норм международного права. Вот и конфликт на востоке Украины, по мнению главы российской дипломатии, давно мог быть урегулирован, если бы тема не раздувалась искусственно. Киевские журналисты, которые тоже были в зале, ведь в отличие от Украины здесь слово дают всем, спросили про возвращение военной техники из Крыма.

"Сразу стали возвращать вооружение из Крыма. Еще в марте, — напомнил о событиях 2014 года Сергей Лавров. — А когда ваши руководители объявили антитеррористическую операцию, назвав террористами тех, кто никогда на них не нападал, мы прекратили передавать эти вооружения, потому что понимали, что они могут быть использованы против людей, которые категорически отвергли антигосударственный переворот".

А вот альтернативы Минским договоренностям, сказал Лавров, нет. И выполнять их Киев обязан. И западным партнерам неплохо было бы Киеву об этом тоже напомнить.