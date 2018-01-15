Массовое отравление в Люберцах: детей кормила организация-обманщик

Число пострадавших от отравления в люберецкой кадетской школе превысило 60 человек. Все они госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Власти Подмосковья намерены проверить качество питания в соцучреждениях. А Роспотребнадзор уже сообщил, что в школе выявлен возбудитель сальмонеллеза.

"Почему так поздно обратились? — А кто знал, что такое может быть?"

Это еще один ученик кадетской школы. С вещами и документами — на госпитализацию. После пятничного обеда в школьной столовой, он третий день не может прийти в себя.

"Они не должны были питаться, он просто оставался в школе, зашел, поел", — возмущается Олег Кавязин, отец воспитанника кадетской школы.

На обед давали суп, макароны с мясом и винегрет. Запивали чаем. До этого был завтрак с творожной запеканкой. Вечером стали поступать первые сигналы об отравлении: высокая температура, тошнота, рвота.

"Все думали, что винегрет, кто-то думает, что это запеканки какие-то. Все предполагают, что курица! Потому что остальные ребята ели винегрет — никто не отравился", — рассказывает ученик.

Вызовы в скорую поступали один за другим. В стационаре оказались полсотни кадетов и педагоги. Дети и раньше жаловались на плохое питание.

"До отравлений, даже легких, не доходило! Дети говорили: да, невкусно, кто-то присылал фотографию: картошка, прилипшая к перевернутой тарелке", — говорит Алиса Ахмедова, мать воспитанника кадетской школы.

В школьную столовую с проверкой приехал Роспотребнадзор и следователи. Прокурор Люберец взял ситуацию под личный контроль.

Выяснилось, в конкурсе на организацию школьного питания выиграла одна фирма "Территория вкуса" из города Щелково, а фактически кашеварила — другая — "Огонек". Но об этой подмене даже в Роспотребнадзоре не знали.

По этому адресу в городе Железнодорожном должна находиться фирма "Огонек". Сейчас узнаем, так это или нет. Звоним в домофон: бухгалтер, отдел кадров, секретарь — в ответ только музыка. Дверь закрыта. На стене следы от скрученных табличек.

В субботу позолоченная вывеска "Огонек" еще украшала эту стену. Продавщица из соседнего магазина не раз консультировала прохожих, куда идти, если они по объявлению ищут работу повара?

"В основном, женщины. Ищут фирму устраиваться на работу. Я так понимаю, может, сады, школы. — Устраиваться кем? — Поваром", — из беседы с местной продавщицей.

Адрес, где расположен склад "Огонька", и вовсе оказался мифическим. Деревня Черное — есть, указанной улицы с номером дома — нет.

"Юрлицо, которое оказывало услуги общественного питания, не располагало ни помещением, ни оборудованием, ни собственными транспортными средствами для организации этих услуг на должном уровне", — пояснила Анна Брычева, пресс-секретарь Роспотребнадзора.

В управлении образования Люберецкого района заявляют: компания "Огонек" тоже участвовала в тендере, но по баллам не прошла. Победила "Территория вкуса". Потом они как-то между собой договорились и стали кормить детей с "Огоньком".

"Эта организация в городском округе Люберцы подала документы в первый раз, до этого осуществляли другие исполнители. Возможно, была нарушена технология приготовления блюд, может быть, и некачественные продукты", — считает Виктория Бунтина, начальник управления образования городского округа Люберцы.

Огромный список нарушений: продукты хранили неправильно, были просроченные. Лаборанты обнаружили палочку сальмонеллы. А это, значит, не было должного контроля.