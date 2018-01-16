Биохимики из США ищут новые антибиотики в грязи

Создатели нью-йоркского научного стартапа Lodo Therapeutics занимаются тем, что ищут новые лекарства в буквальном смысле у себя под ногами, а именно: в грязи. Биохимики уверены, что обычная уличная грязь – это источник новых антибиотиков, сообщает Wired.

Недавно волонтеры принесли ученым образцы грязи из 275 мест в Нью-Йорке. Один из руководителей проекта — химик Шон Брэди не брезгует лично копаться в нечистотах в Центральном парке.

"Грязь – это своеобразное биологическое оружие, с помощью которого одни бактерии борются с другими", — считает Брэди.

Сотрудники Lodo Therapeutics занимаются тем, что вычленяют и клонируют ДНК из "грязевого бульона", после чего пересаживают найденные гены выращенным в лаборатории микроорганизмам.

Этот метод был изобретен в конце 1980-х годов, когда ученые научились извлекать ДНК из морской воды и почвы. Чужеродные участки генома пересаживаются вредным бактериям, после чего биологи смотрят на то, каким образом те будут взаимодействовать.

Первый антибиотик из грязи (грамицидин) был получен микробиологом Рене Жюлем Дюбо в 1939 году. Он получил новое вещество, растерев грязь в чашечке Петри.

Сотрудники Lodo Therapeutics уверены, что в ближайшие десятилетия из грязи можно будет получить препараты, которые станут эффективны в борьбе со многими распространенными сейчас вирусами.