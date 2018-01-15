Вокалистка популярной группы The Cranberries скончалась в Лондоне

Певица, композитор и лидер популярного музыкального коллектива The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Она была в составе группы практически с самого ее начала. Ирландская группа The Cranberries ("Клюква") была основана в 1989 году, добилась значительной популярности в последнее десятилетие XX века. Группа выпустила 6 альбомов, 9 синглов, еще два альбома Долорес О'Риордан записала в рамках сольного проекта.

Певица находилась в Лондоне в краткосрочной поездке для музыкальной записи. Причины ее смерти пока не оглашаются, передает "Интерфакс".

Представитель Долорес О'Риордан сообщил, что члены семьи "опустошены ужасными новостями", а также просят уважать неприкосновенность частной жизни.