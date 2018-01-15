Хакеры выложили в Instagram Лопыревой голого футболиста

Модель и телеведущая Виктория Лопырева стала жертвой хакеров. Злоумышленники взломали ее страницу в соцсетях и разместили на ней пикантные фото и видео с участием обнаженных знаменитостей. Среди тех, кто "засветился" на страничке Лопыревой, оказался футболист Павел Мамаев. На записи мужчина, очень похожий на бывшего игрока сборной России, в обнаженном виде бреется перед зеркалом.

Кроме того, хакеры опубликовали фото юриста и бизнесмена Дмитрия Якубовского и его супруги Валерии, а также откровенное селфи директора модельного агентства — Юлии Шавыриной, сообщают "Вести. Дежурная часть".

Сама Виктория Лопырёва не стала комментировать взлом.

"Я не даю комментариев", — сказала "Мисс Россия-2003".

Ранее страницу телезвезды уже взламывали. Тогда на ней появились интимные снимки артистки Юлии Ковальчук, а также ее мужа и коллеги по цеху — Алексея Чумакова.

Провокационные снимки Лопырева удалила и принесла извинения подписчикам.

В 2017 году было объявлено о свадьбе Виктории и Николая Баскова, которая должна была состояться в Грозном 5 октября прошлого года, однако позднее озвученную дату свадьбы отменили.