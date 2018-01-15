Сергей Карякин в третий раз сыграл вничью на турнире в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее продолжается шахматный турнир с участием сильнейших гроссмейстеров. Российский шахматист Сергей Карякин в третий раз сыграл вничью.

В понедельник прошли партии третьего тура. Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Две предыдущие партии Карякин также завершил вничью. Владимир Крамник также довольствовался ничейным исходом в партии с единственной участницей турнира – китаянкой Хоу Ифань. Мирным исходом завершили свои партии еще два российских гроссмейстера — Петр Свидлер с голландцем Анишем Гири, а Максим Матлаков — с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

Чемпион мира Магнус Карслен также довольствовался ничьей с китайцем Вэй И Индиец Вишванатан Ананд победил американца Фабиано Каруану,.Другой индиец Башкаран Адхибан уступил британцу Гавейну Джонсу.

После трех туров лидируют Гири и Ананд , набравшие по 2,5 очка, сообщает ТАСС. Далее расположились Карлсен, Мамедьяров, Джонс (все — по 2 очка), Карякин, Со, Крамник, Свидлер (по 1,5 очка), Вэй И, Матлаков, Каруана (все — по 1 очку), Адхибан и Хоу Ифань (по 0,5).