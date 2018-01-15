ЮАР и Нигерия вызвали американских дипломатов для отчета о "грязных дырах"

За грубые высказывания 45-го президента США Дональда Трампа ответят американские дипломаты. Они уже вызваны в МИД Нигерии и ЮАР.

Словосочетание "грязные дыры" Трамп якобы использовал на встрече с американскими конгрессменами, описывая такие страны как Гаити и Сальвадор, напоминает ТАСС. Сам Трамп позже заявил, что был оболган демократами, а на самом деле таких слов не произносил. Он добавил, что никогда не оскорблял гаитян.

На заявления Дональда Трампа резко отреагировало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Также разъяснений и объяснений потребовали страны Африканского союза, Гаити, Куба и ряд других.

МИД ЮАР предоставил возможность разъяснить заявление президента Трампа временному поверенному в делах – это вторая фигура в посольстве США в Претории. Американский посол в Нигерии Стюарт Симингтон вызван в МИД этой страны. По поводу уничижительных замечаний президента Трампа он должен дать свои объяснения на встрече с министром иностранных дел Нигерии Джефри Оньеамой.