Скандал вокруг флага: в Будапеште на посольство Румынии водрузили другой стяг

Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил, что вызовет посла Венгрии для выражения протеста после того, как неизвестные водрузили флаг Секейского края на румынском посольстве в Будапеште.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

Мелешкану призвал власти Венгрии гарантировать неприкосновенность и целостность румынской дипломатической миссии и ее сотрудников. Румынский премьер-министр Михай Тудосе пошел еще дальше и пригрозил соседям жестко ответить на акцию в Будапеште.

Это вызвало взрыв возмущения в Венгрии, а министр иностранных дел страны Питер Сийяарто охарактеризовал заявление Тудосе, как неприемлемое и недостойное для европейского политика XXI века.

Ранее три партии: "Демократический союз венгров Румынии", "Венгерская гражданская партия" и "Народная венгерская партия

Трансильвании", выражающие интересы этнических венгров в Румынии, подписали резолюцию, призывающую к автономии Секейского края в Северной Трансильвании.

На этой территории венгры составляют большинство местного населения, однако официальный Бухарест характеризует эти требования как сепаратистские.