Смерть солистки The Cranberries: у полиции нет версий

Долорес О'Риордан – вокалистка популярной ирландской рок-группы The Cranberries – умерла в возрасте 46 лет. Полиция рассматривает эту внезапную смерть как необъяснимую. Проходит следствие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя исполнительницы, в день смерти Долорес находилась в Лондоне для участия в звукозаписи. Полицию и врачей вызвали в отель в Вестминстере в 9:05 утра по местному времени. На месте была констатирована смерть.

Долорес О'Риордан стала лицом группы The Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном. У супругов трое детей — сын и две дочери.

Одна из самых известных песен группы — Zombie, вышла в рамках альбома No Need to Argue в 1994 году. Композиция занимала высшую ступень в музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии. В 1993 году в британском Уоррингтоне от бомб, заложенных ИРА (Ирландская республиканская армия), погибли два ребенка. По словам Долорес, песня была написана в ответ на смерть детей. В 1994 году на песню был снят клип, в котором использованы кадры стрельбы британского патруля в Северной Ирландии.