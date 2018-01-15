Ксения Собчак рассказала, что будет считать победой на выборах

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Президентские выборы 2 часа назад
Ксения Собчак рассказала, что будет считать победой на выборахЧитайте нас в Telegram
Своей победой на предстоящих президентских выборах кандидат Ксения Собчак будет считать возможность создать правую партию. Она призналась, что не знает, что будет дальше, но хотела бы участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и новом избрании главы российского государства в 2024 году.
"Может, этого шанса не будет, и я ошибаюсь, и я наивный человек. А может, и будет, понимаете, восемь человек не дошло до горы Эверест, а девятый дошел, — цитирует слова Ксении Собчак РИА Новости. — Я абсолютно уверена, что сейчас, придя сама в эту большую игру, я смогу, условно говоря, пройти между Сциллой и Харибдой и прийти к своей мечте — создать силу, которая сможет со временем, не быстро, не через улицу, не через резолюцию, но реально зато изменить ситуацию, потому что главное ее изменить".
Ксения Собчак идет на мартовские президентские выборы в России в 2018 году под флагами партии "Гражданская инициатива", Она позиционирует себя как "кандидат против всех".
Ксения Собчак – дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчак. Мать телеведущей и кандидата в президенты – Людмила Нарусова – сейчас сенатор, а в прошлом – депутат Госдумы России.
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