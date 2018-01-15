В Венесуэле разгромлена группа мятежного офицера Переса

Несколько человек погибли в результате операции сил безопасности Венесуэлы против вооруженной группы во главе с мятежным полицейским офицером Оскаром Пересом, который в июне 2017 года угнал вертолет и обстрелял здание Верховного суда республики.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse, со ссылкой на МВД страны.

В документе говорится, что в результате полицейской операции несколько боевиков были убиты, пятеро членов террористической группировки были задержаны. Силовики потеряли двух человек.

Не сообщается, был ли задержан или убит сам Оскар Перес. Он получил специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях и летом 2017 года обстрелял из угнанного им вертолета здания Верховного суда и министерства внутренних дел Венесуэлы.

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После этого он скрылся с места преступления и позднее в Интернете распространил видеообращение, в котором потребовал отставки президента Николаса Мадуро и правительства, а также проведения выборов.

В ответ его обвинили в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.