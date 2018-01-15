Убит экс-командующий Нацгвардии Грузии

В грузинском городе Рустави найден мертвым бывший командующий Национальной гвардией Грузии, экс-депутат грузинского парламента, бригадный генерал в отставке Самсон Кутателадзе. Его тело обнаружили с огнестрельным ранением в голову.

Как отмечает "Интерфакс", 53-летний Самсон Кутателадзе после отставки занимался предпринимательской деятельностью и был одним из владельцев одного из известных рынков в Рустави. В 2008-2012 годах Кутателадзе был депутатом парламента Грузии.

По данному факту МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Проводится расследование.