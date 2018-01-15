15 января 201822:20
Футболист "Зенита" Олег Шатов близок к переходу в "Краснодар"Читайте нас в Telegram
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов может продолжить карьеру в "Краснодаре". Речь идет об аренде игрока сборной с последующим выкупом.
Олег Шатов перестал быть ведущим игроком "Зенита" после того, как команду возглавил итальянский тренер Роберто Манчини. Наряду с Артемом Дзюбой и Александром Анюковым Шатов не был взят Манчини на тренировочный сбор "Зенита" в Объединенных Арабских Эмиратов. Сложившаяся ситуация вынуждает Олега сменить клуб.
"Краснодар" сделал "Зениту" предложение о переходе Шатова, согласно которому Олег проведет остаток сезона в аренде у южан. Летом "Краснодар намеревается выкупить футболиста за 5 миллионов евро. "Зенит" взял время на размышление.
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