Футболист "Зенита" Олег Шатов близок к переходу в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов может продолжить карьеру в "Краснодаре". Речь идет об аренде игрока сборной с последующим выкупом.

Олег Шатов перестал быть ведущим игроком "Зенита" после того, как команду возглавил итальянский тренер Роберто Манчини. Наряду с Артемом Дзюбой и Александром Анюковым Шатов не был взят Манчини на тренировочный сбор "Зенита" в Объединенных Арабских Эмиратов. Сложившаяся ситуация вынуждает Олега сменить клуб.

"Краснодар" сделал "Зениту" предложение о переходе Шатова, согласно которому Олег проведет остаток сезона в аренде у южан. Летом "Краснодар намеревается выкупить футболиста за 5 миллионов евро. "Зенит" взял время на размышление.