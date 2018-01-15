Два ракетоносца РФ сопровождали истребители Бельгии и Великобритании

Истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали маршрут двух стратегических ракетоносцев Ту-160, выполнявших плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в министерстве обороны России.

Там подчеркнули, что полет длился более 13 часов, в ходе которого экипажи "стратегов" осуществили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители стран НАТО.

В свою очередь авиационное сопровождение Ту-160 выполняли летчики всепогодных истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31.