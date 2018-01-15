Перестрелка в Каспийске: полицейские нейтрализовали вооруженного преступника

На окраине дагестанского Каспийска перестрелка. Неизвестный мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским, остановившим его для проверки документов. Ответным огнем преступник был убит.

Личность нападавшего устанавливается, сообщает ТАСС. Жертв и пострадавших в перестрелке нет. С места происшествия изъят пистолет.