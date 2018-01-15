9 мая может стать выходным днем в странах Евросоюза

Девятое мая может стать государственным праздником в странах Евросоюза, пишут "Известия". Такое предложение содержится в резолюции по гражданским правам Европарламента. На последней сессии 2017 года ее приняли 430 депутатов.

Странам ЕС предстоит решить, следовать ли призыву Европарламента. Девятое мая – не только день Европы, у многих дата ассоциируется с Днем Победы, отметил европарламентарий Томаш Здэховски.

Резолюцию отправили в Совет ЕС, Еврокомиссию, правительствам и национальным парламентам стран.