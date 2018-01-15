"Спартак" намерен арендовать сербского защитника "Наполи"

Чемпион России по футболу московский "Спартак" намерен укрепить оборону за счет приглашения защитника "Наполи" и сборной Сербии Николы Максимовича. Красно-белые готовы арендовать 26-летнего футболиста.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", "Спартак" собирается взять Максимовича в аренду с перспективой дальнейшего выкупа. Москвичи могут арендовать серба за 2 миллиона евро. "Наполи" готов продать Максимовича за 15 миллионов. Сам Никола, не имеющий игровой практики в итальянском клубе, не возражает против перехода.

Никола Максимович пришел в "Наполи" из "Торино" в 2016 году. У себя на родине защитник выступал за "Слободу" и "Црвену Звезду". На счету Максимовича 19 встреч за сборную Сербии.