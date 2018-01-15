В Новой Москве горят пять строений на предприятии шиномонтажа

В поселении Внуковское (Новая Москва) горят пять металлических зданий, принадлежащих предприятию шиномонтажа. Огнем охвачено 120 квадратных метров площади, есть угроза его распространения на хозяйственные постройки и фургон с бочками с керосином, припаркованный рядом.

Кроме того, объятые огнем бытовки находятся под напряжением, а внутри них могут находиться газовые баллоны, сообщает ТАСС.

Возгорание тушат 13 пожарных расчетов. Водные источники находятся в отдалении от места пожара, что усложняет борьбу с огнем.