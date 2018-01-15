В Колумбии рухнул строящийся мост, погибло девять человек

В Колумбии девять человек стали жертвами обрушения строящегося моста, еще четверо пострадали. Об этом сообщает издание El País со ссылкой на представителя гражданской обороны Хорхе Диаса. Двое рабочих пропали без вести.

На мосту, который соединит столицу Колумбии Боготу с городом Виллависенсио, находилось около 40 строителей, когда он обрушился, пишет Prensa Latina. Девять рабочих, чьи тела обнаружили к этому моменту, упали с обрыва высотой 280 метров. Ведется поисково-спасательная операция.