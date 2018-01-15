Пожар в бытовках в Новой Москве потушен

Возгорание, возникшее в пяти бытовках предприятия шиномонтажа в деревне Изварино (Новая Москва, поселение Внуковское), полностью потушено. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 120 квадратных метров площади строений, передает ТАСС. Тушение осуществляли 13 пожарных расчетов.