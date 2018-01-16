В Греции уличные протесты привели к столкновениям с полицией

Столкновениями с полицией закончились уличные протесты в Греции, передает телеканал "Россия 24". Как заявляют власти, несколько сотен анархистов намеренно провоцировали силовиков: они бросали фаеры, камни и коктейли Молотова. В ответ получали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Активисты даже пытались прорваться в парламент, однако силовики их остановили. И анархисты, и мирные протестующие, которые прошли днем многотысячным шествием по Афинам, выступали против нового пакета законов. Он нужен Греции для того, чтобы получить новый транш финансовой помощи от ЕС, и предусматривает жесткие экономические меры — сокращение социальных пособий и ограничение права на забастовки. В итоге протестующие не добились ничего — поздно вечером парламент страны после долгого обсуждения принял пакет реформ без изменений.