Названа причина казанского блэкаута

В Казани устранили аварию в энергосистеме, которая оставила без света сто тысяч человек. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что на высоковольтной линии сломался ограничитель перенапряжения.

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Без света в итоге оказались жилые кварталы, школы, детсады и котельные. Также погасли светофоры, встал электротранспорт — трамваи, троллейбусы. А вместе с ним в пробках застрял и остальной транспорт, передает телеканал "Россия 24".