Премьер Румынии Михай Тудосе подал в отставку

Румынский премьер Михай Тудосе покидает свой пост, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правительства страны. Официальное обращение будет направлено на подпись президенту Румынии Клаусу Йоханнису 16 января.

Как стало известно ранее, вечером 15 января Социал-демократическая партия приняла решение лишить Тудосе политической поддержки. Премьер Румынии и лидер социал-демократов Ливиу Драгня вступили в конфликт из-за министра внутренних дел Кармен Дан. Тудосе потребовал ее отставки, Драгня выступил против.

Во вторник состоится заседание исполкома Социал-демократической партии, на котором будут рассматривать кандидатуру нового премьера.

Кресло премьер-министра Михай Тудосе занял 29 июня 2017 года.