НХЛ. "Колорадо" выиграл седьмой матч подряд

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. "Колорадо Эвеланш" на своей площадке победил "Анахайм Дакс" 3:1, а "Лос-Анджелес Кингз" дома уступил "Сан-Хосе Шаркс" 1:4.

"Колорадо" уже на 16-й секунде вышел вперед в матче с "Анахаймом" и в дальнейшем своего уже не упустил. "Лавины" выиграли3:1., продлив победную серию до семи встреч. Российские легионеры "Колорадо" Наиль Якупов и Никита Задоров результативных действий не совершили.

В споре двух калифорнийских клубов – "Сан-Хосе" в гостях был сильнее "Лос-Анджелеса" 4:1. Этот проигрыш стал для "королей" четвертым кряду. "Кингз" поставили под сомнение свой выход в плей-офф Кубка Стэнли. "Акулы" в свою очередь вплотную приблизились к восьмерки лучших команд Западной конференции.