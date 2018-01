В США крупнейшая сеть аптек отказалась от ретуши фото в рекламе своей косметики

В США руководство крупнейшей аптечной сети CVS решило отказаться от ретуши снимков моделей, которые рекламируют косметику бренда CVS. Об этом компания сообщила 15 января, пишет ТАСС.

.@CVSPharmacy taking a stand to no longer materially alter beauty images created for stores, website or any other marketing materials & social media. Read more about the initiative here>> https://t.co/CQbkwSmwLV #CVSBeauty pic.twitter.com/RoFBys19Qk