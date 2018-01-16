В США крупнейшая сеть аптек отказалась от ретуши фото в рекламе своей косметики

В США руководство крупнейшей аптечной сети CVS решило отказаться от ретуши снимков моделей, которые рекламируют косметику бренда CVS. Об этом компания сообщила 15 января, пишет ТАСС.

.@CVSPharmacy taking a stand to no longer materially alter beauty images created for stores, website or any other marketing materials & social media. Read more about the initiative here>> https://t.co/CQbkwSmwLV #CVSBeauty pic.twitter.com/RoFBys19Qk — CVS Health (@CVSHealth) 15 января 2018 г.

Две трети женщин утверждают, что СМИ формируют нереалистичные стандарты красоты, говорится в заявлении компании. 80 процентов признаются в снижении самооценки из-за отретушированных снимков. На рекламных и журнальных фото ретушеры удаляют морщины и складки кожи, меняют цвет глаз и даже форму лица.

Кампания под названием CVS Beauty Mark должна привлечь внимание общества к широкому использованию графических редакторов. Руководство сети аптек планирует прорабатывать это направление с брендами, которые с ней сотрудничают. Теперь рекламные изображения компании будут отмечены пиктограммой в форме сердца. Это означает, что фото не было существенно изменено.