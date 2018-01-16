С полковника Ламонова сняты обвинения во взятке от Шакро Молодого

С заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Александра Ламонова сняты обвинения в получении взятки от Захария Калашова ("вор в законе" по кличке Шакро Молодой). За Ламоновым признали право на реабилитацию, передает РИА Новости.

При этом Ламонов остается под стражей, так как его обвиняют также в получении взятки от криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Следствие считает, что Ламонов за мзду способствовал облегчению обвинения Койчукова и освобождению его из СИЗО.

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По делу Шакро под стражей находятся начальник Ламонова Михаил Максименко (дело в отношении его выделено в отдельное производство) и бывший первый заместитель главы московского СУ СК генерал Денис Никандров.