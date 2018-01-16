В результате взрыва в Антверпене пострадали 14 человек

В результате взрыва газа в жилом доме бельгийского Антверпена пострадали 14 человек. Состояние одного из них – критическое.

Из-за взрыва обрушилась часть дома, под завалами до сих пор остаются три человека, передает ТАСС. Поисково-спасательная операция ведется с привлечением специально обученных собак.

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Версия теракта не рассматривается. Из-за взрыва пострадали два соседних дома. Все эти дома – жилые, в них обитают студенты, снимающие комнаты.