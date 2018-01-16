Токио планирует эвакуацию японцев из Южной Кореи в случае войны с КНДР

Японские власти готовят план эвакуации сограждан из Южной Кореи в случае атаки со стороны КНДР. Об этом пишет газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники.

Если аэропорт в Сеуле будет заблокирован, людей по суше перевезут в порт Пусан. На кораблях США и Японии эвакуированных доставят на японский остров Цусима и далее – на остров Кюсю. При этом не исключены проблемы с заходом в южнокорейский порт японских кораблей – Сеул относится к этому негативно. Рассматривается вариант швартовки японского корабля рядом с американским. Америка как общий союзник Японии и Южной Кореи в этом случае выступит посредником при эвакуации. В Токио выразили готовность помочь и с эвакуацией американских граждан, если возникнет необходимость.

Цусиму уже посетила делегация представителей правительства, которые изучили возможности острова в плане приема и размещения беженцев.

Сейчас в Республике Корея находятся более 200 тысяч американцев и около 60 тысяч японцев.