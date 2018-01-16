Разработан новый ГОСТ для водки

В 2019 году в силу может вступить новый ГОСТ для водки, разработанный Росстандартом. Работа над документом ведется с 2015 года. Разработка стандартов повышенного качества для водки, а также для коньяка, идет по распоряжению правительства.

ГОСТ для коньяка повышенного качества вступил в силу 1 января 2017 года, напоминает ТАСС.

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Рабочее название нового ГОСТа для водки — "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". Росстандарт подчеркивает, что слова "российское качество" означают высокий уровень продукта. Между тем, словосочетание "классическая водка" смогут употреблять даже те производители, которые не соблюдают новый стандарт.

В обычной водке содержание алкоголя может быть от 37,5 до 56 процентов. Крепость водки, сделанной по новому стандарту, может быть только 40 процентов. В качестве сырья для нее могут быть использованы пшеница или рожь, при выращивании которых не применялись пестициды, и смягченная вода из скважин. Также стандарт предполагает, что все стадии производства, в том числе бутилирование, осуществляются только на территории России.