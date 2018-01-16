В нескольких районах Мехико из-за похолодания объявлен максимальный уровень опасности

Власти Мехико объявили максимальный уровень опасности в нескольких районах мексиканской столицы, передает ТАСС. В мегаполисе в ночь на 16 января ожидается похолодание. Предупреждение в Twitter опубликовало городское управление сил гражданской обороны.

По прогнозам синоптиков, температура в некоторых районах может опуститься до минус четырех градусов. В большинстве мексиканских домов нет систем отопления и даже двойных оконных рам, поэтому такое похолодание представляет угрозу для жизни и здоровья.

Городские власти рекомендуют жителям теплее одеваться и быть осторожнее с обогревателями во избежание возгораний и отравлений угарным газом.