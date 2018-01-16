Анна Блинкова проиграла в стартовом матче Australian Open

На кортах Мельбурна набирает ход Открытый чемпионат Австралии – первый в году турнир серии Большого шлема. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг соревнований.

В своем стартовом матче 19-летняя Анна Блинкова встречалась с американкой Бернардой Перой, которая заменила в основной сетке другую российскую теннисистку Маргариту Гаспарян. Маргарита была вынуждена сняться с розыгрыша из-за травмы плеча.

Анна проиграла в двух сетах с одинаковым счетом 2:6, 2:6. Соперницы провели на корте один час и две минуты. В следующем круга Пера сыграет с британкой Джоанной Контой.