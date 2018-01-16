Русские морозы: на Таймыре минус 40, в Якутии - минус 65

Первые в этом году серьезные холода на Таймыре ударили сразу после Рождества. Столбики термометров опустились до минус сорока, передает телеканал "Россия 24". Арктический холод пришел в Якутию. При температуре минус 50 погибли два человека. Сейчас в некоторых районах температура воздуха упала уже до минус 65 градусов. В школах отменены занятия. Все службы МЧС приведены в готовность на случай чрезвычайных происшествий. В якутском поселке Оймякон, который считают "полюсом холода", уже несколько дней температура опускается до минус 60. Экстремальные морозы — и в Магаданской области. Там зафиксировали почти минус пятьдесят пять градусов. Там тоже не работают школы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепления не ожидается.

А на Ставрополье после сильного снегопада попали в беду водители автовоза. Они остановились на обочине федеральной трассы "Кавказ", когда её закрыли для движения, чтобы расчистить полотно. Грузовик простоял всю ночь, а утром не смог тронуться с места — отказала пневмосистема. Водители сначала попытались сами починить автомобиль, но не смогли и обратились за помощью к спасателям. На ремонт ушло около семи часов. Что касается водителей, то их разместили в мобильном пункте обогрева, где напоили горячим чаем и помогли с зарядкой мобильных телефонов.