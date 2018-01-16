Израиль уничтожит все тоннели ХАМАС и возведет стену на границе с сектором Газа

Израиль до конца года уничтожит все тоннели радикалов из ХАМАС, ведущие на территорию еврейского государства из сектора Газа. Это пообещал министр обороны Израиля Авигдор Либерман на заседании парламента.

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Тель-Авив считает ХАМАС террористической организацией, которая выступает против Израиля и роет туннели для атак на жителей еврейского государства. Либерман также пообещал продолжить строительство специального заградительного сооружения на границе с сектором Газа, передает телеканал "Россия 24". По мнению министра, оно навсегда решит проблему этих тоннелей.