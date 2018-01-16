В Канзасе горит здание отеля

В американском Канзасе — крупный пожар. Горит здание отеля, огонь охватил все здание. Оно начало частично рушиться, передает телеканал "Россия 24". На месте работают спасатели, улица оцеплена. Тушение пожара осложняется тем, что здание гостиницы — деревянное. Пока нет информации о пострадавших. Полиция выясняет причины пожара.