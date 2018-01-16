Веснина и Шарапова взяли успешный старт на Australian Open

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии – первый в нынешнем году теннисный турнир серии Большого шлема. Российские теннисистки Елена Веснина и Мария Шарапова выиграли свои первые матчи и вышли в следующий круг соревнований.

Елена Веснина не испытала больших проблем с представительницей Туриса Онс Жабер. Елена выиграла первую партию 6:3, вторую 6:4 и вышла в следующий круг турнира. Соперница Весной определится в поединке между японкой Наоми Осакой и Кристиной Кучовой из Словакии.

Мария Шарапова начали выступления на Australian Open с матча с немецкой теннисисткой Татьяной Марией. Первый сет россиянка уверенно выиграла 6:1. Во втором немка оказала сопротивление и даже вела 3:1. Но в итоге сказался опыт Шараповой, и вторая партия завершилась в ее пользу 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут. В следующем круге Шарапова встретится с американкой Варварой Лепченко, либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.