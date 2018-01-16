В Таиланде задержаны россиянка и американец за торговлю наркотиками

На острове Пханган в Таиланде полицией задержаны гражданин США и гражданка РФ по обвинению в торговле наркотиками, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, 11 января 44-летний американец Энрико Санто Эбруссо и 32-летняя россиянка Римма Куканова были задержаны в результате спецоперации, во время которой полицейский выступил в роли покупателя наркотиков.

Полицейские обнаружили в бунгало, где жила пара, 145 граммов амфетаминосодержащего наркотика "экстази", 1,58 грамма кетамина, 3,78 грамма метамфетамина в таблетках, 1 грамм марихуаны, весы, полиэтиленовые пакеты для развеса доз и 200 000 таиландских бат (около 600 долларов).

По данным следствия, американец и россиянка продавали наркотики иностранным туристам в увеселительных заведениях острова.

В посольстве России в Бангкоке подтвердили задержание россиянки Риммы Кукановой 1985 года рождения по обвинению в распространении наркотиков.