Чемпионат мира по футболу. Пеле ставит на сборную Бразилии

Легенда мирового футбола Пеле заявил, что сборная Бразилии является фаворитом предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По мнению звездного бразильца, у "пентакампеонов" в настоящий момент есть все для победы.

"Те, кто верят в сборную Бразилии, считают ее фаворитом. У нас есть все для победы. На последнем чемпионате мира у нас были лучшие игроки, но команда была плохо организована. Сейчас же Тите (главный тренер сборной Бразилии) удалось исправить это. Нынешняя команда дает уверенность", — цитирует Пеле "Спорт-экспресс" со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, что бразильцы являются пятикратными чемпионами мира. В России на групповом этапе они сыграют со сборными Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.