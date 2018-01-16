Australian Open. Александрова была сильнее словенки Херцог

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который стартовал накануне в Мельбурне, продолжаются матчи первого круга. В турнире женщин российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла свой стартовый матч.

Александрова, которая занимает 95-е место в классификации Женской теннисной ассоциации играла против словенки Полоны Херцог, которая стоит в начале второй сотни рейтинга WTA. Матч получился ровным, но россиянка лучше справилась с представившимися шансами и победила – 7:6 (7:2), 6:4.