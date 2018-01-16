Боксеру Поветкину попасть в рейтинг WBC помешали праздники

Всемирный боксерский совет (WBC) объяснил, почему в январском рейтинге не оказалось российского боксера Александра Поветкина. Причиной стали праздники, во время которых не были прочитаны важные письма в электронной почте. У WBC и рейтингового комитета возникли коммуникационные проблемы.

"Это очень нехорошая ошибка, вызванная плохой коммуникацией между WBC и рейтинговым комитетом. Это было следствием праздников и непрочитанных писем. Поветкин будет включен в рейтинг в феврале", — цитирует ТАСС президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана.

Напомним, что еще в ноябре 2017 года WBC снял с Поветкина бессрочную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, обязав россиянина заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.