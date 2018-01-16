Лучше ГОСТа: Роскачество определило кефирный топ-10

Роскачество проверило кефир. Исследования коснулось 36 популярных брендов. Результат парадоксальный: у 19 производителей выявлены недостатки, а 10 других, наоборот, превысили требования ГОСТа!

Лучше лучших образцов

Лучше лучшего признаны кефиры десяти торговых марок. Они сформировали топ-10 марок. Это "Домик в деревне", "Рузский", "Останкинское 1955", "36 копеек", "Авида", "Томмолоко", "Агрокомплекс", "Нежеголь", Parmalat и "Простоквашино". В продукции этих брендов нет следов антибиотиков, кроме того, они обладают повышенным содержанием белка.

Качественной продукцией признан кефир "Вкуснотеево", "Дмитровский молочный завод", "Кубанская буренка", "Деревенское молочко", "Чабан", Goodness Farm и Zorka.

В исследуемом кефире не обнаружено опасных количеств радионуклидов, тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов. Не выявлено и ядовитого токсина плесневых грибов (афлатоксина М1), бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганимов.

Без антибиотиков

Ни в одном товаре эксперты Роскачества не выявили превышений антибиотиков. Впрочем, в 9 кефирах из 36 все же были обнаружены следы препаратов тетрациклиновой группы. Это не является нарушением законодательства, но такие товары не смогут получить государственный Знак качества.

Кефир исследовался по 35 показателям. В исследования помимо российских производителе были включены три белорусских торговых марки. Большинство марок произведены в Москве, в Белгороде, Брянске, Владимире, Вологде, Воронеже, Калуге, Новосибирске, Новгороде Великом, Рязани, Саратове, Томске, в Ленинградской области, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Башкирии, на Кубани и в Ставрополье.

А вот у 19 брендов исследование выявило разного рода недостатки. Превышение количества бактерий было обнаружено в кефире шести торговых марок. В кефире "Солнышко Кубани", "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Молочные продукты из Дубровки" и "Молочный комбинат "Ставропольский" нашли кишечную палочку, а в кефире "Околица" оказалась плесень.

Гонка за дешевизной

Для удешевления кефира производители иногда добавляют в продукт крахмал, хотя и в небольших количествах — до 2%. Крахмал найден в кефире "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Деревенское молочко", "Добрая буренка" и "Народный".

Не возникло проблем с жирностью проверенного кефира. Все образцы соответствовали заявленному.

"Кефир — это продукт, который не требует большого количества молока и почти никогда не подделывается", — отмечает исполнительный директор "Союзмолока" Артем Белов.

Кефир почти не подделывают

Растительные жиры найдены только в четырех случаях из 36. Это "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский". Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому, как пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова, наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации.

А вот дрожжи в кефир класть производители не спешат. К концу срока годности меньшее количество дрожжей, нежели положено по нормативным документам, оказалось в кефире торговых марок "Большая кружка", "Добрая буренка", "Коровка из Кореновки", "Милава", "Молочный родник", "Пятигорский", "Савушкин продукт", "Свежее завтра" и "Шекснинский маслозавод". Впрочем, тут огрехи могут быть не при производстве, а во время хранения. Согласно заключению эксперта, кефир этих марок в конце его срока годности лучше не покупать — это будет уже совсем другой продукт.

Не соответствует ГОСТу содержание белка в кефирах торговых марок "Молочные продукты из Дубровки", "Молочные узоры" и "Снежок", хотя эти напитки и были изготовлены по стандарту.

Плата за пустоту

Для полноценного анализа молочной составляющей кефира эксперты оценили массовую долю СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток). Чем выше этот показатель, тем выше качество продукта. Низкий показатель СОМО может указывать либо на то, что для производства кефира использовалось некачественное молоко, либо на то, что часть продукта была заменена добавками ,например, крахмалом. Низкий показатель СОМО зафиксирован в кефире "Буденновскмолпродукт", "Добрая буренка", "Из села Удоево", "Молочные узоры" и "Народный".

"Буденновскмолпродукт" отличился еще в одном – в недовесе кефира. Масса нетто кефира оказалась ниже заявленной. Потребитель кефира этой марки платит 10% стоимости товара за... пустоту. Масса кефира оказалась всего 450 граммов при заявленных 500.