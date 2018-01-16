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16 января 201810:20

Учитель заставлял старшеклассников "физически воздействовать" на хулиганов
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Педагог школы № 2 в поселке Усть-Ордынский, использовавший недозволенные методы поддержания дисциплины среди учеников, уволен с привлечением прокуратуры Эхирит-Булагатского района Иркутской области, передает "Интерфакс".

По данным прокуратуры, на протяжении длительного времени учитель применял физическое и психологическое давление на детей с целью формирования послушного поведения. Он заставлял старшеклассников бить младших учеников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию" УК РФ.

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