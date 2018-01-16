Удар на себя: Наталья Шагулина защищала детей, пока не истекла кровью

Учительница пермской школы, где из-за драки двух подростков на ножах пострадали 15 человек, приняла весь удар на себя. Сейчас женщина находится в больнице. Она пришла в сознание, однако ее состояние остается стабильно тяжелым, преподавательница потеряла много крови, защищая детей.

"Учительницу зовут Наталья Васильевна Шагулина, у нее очень большой педагогический стаж — 25 лет, может даже более. В этой школе работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители. Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно", — рассказала РИА Новости руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева. Она добавила, что у Шагулиной есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе в этом же учебном заведении.

ЧП в школе №127 произошло 15 января. Конфликт возник между одним из учеников старших классов и молодым человеком, который ранее был отчислен из этой школы. В здание он проник, соврав охраннику, что является учеником. Начав в коридоре выяснять отношения на ножах, подростки ввалились в класс к четвероклассникам.

"Она приняла весь удар на себя. Она не ушла из класса, а сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у нее больше всех ножевых ранений. Мы считаем, что это мужественный геройский поступок", — отметила Гаджиева.

Кроме двух зачинщиков драки и учительницы в больницу с ножевыми ранения попали еще несколько детей в возрасте от 10 до 12 лет. Они получили ранения в голову, в шею и руки. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Между тем пермские власти пообещали максимально быстро оказать семьям всех пострадавших материальную помощь.

"Конечно, сейчас потребуются деньги на лечение и восстановление, поэтому принято решение этим семьям максимально помочь", — пояснила руководитель городского департамента образования, добавив, что сейчас оформляются все необходимые для этого документы.

Расследованием инцидента занимается Главное следственное управление СК РФ. Разбором ситуации займется и специальная рабочая группа во главе с министром образования. По предварительным данным, один из зачинщиков драки ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а также имел проблемы с наркотиками.