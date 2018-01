Шарапова наслаждается каждым розыгрышем на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое выступление в первом круге Australian Open. Напомним, что наша спортсменка переиграла немку Татьяну Марию в двух сетах (6:1, 6:4). Шарапова отметила хорошую погоду в Мельбурне и заявила, что наслаждается каждым розыгрышем.

"Последний раз на этом турнире я была два года назад, поэтому наслаждалась каждым розыгрышем. Я была рада отыграть два сета. Здесь я уже неделю, так что у меня хорошее самочувствие. Сегодня было достаточно тепло, и в ближайшие пару дней обещают такую же погоду, поэтому я просто наслаждаюсь игрой здесь", – приводит слова российской теннисистки "Спорт-экспресс" со ссылкой на пресс-службу Australian Open.

Во втором круге Мария Шарапова сыграет с Анастасией Севастовой, представляющей Латвию.

