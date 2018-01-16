Пожарный спас сброшенную с третьего этажа девочку в Джорджии

Потомственный американский пожарный Скотт Струп (Scott Stroup) спас маленькую девочку, которую родители сбросили с балкона третьего этажа, спасаясь от охватившего здание пламени, сообщает WSB-TV. Установленная на шлеме его коллеги камера сняла напряженной момент.

Пожар в апартаментах в округе Де-Калб близ Атланты произошел поздним вечером 3 января, огонь полностью охватил трехэтажное строение. Несколько десятков человек оказались в ловушке, выбравшись на крышу и свои балконы.

На кадрах видно, как полуголый мужчина, спускаясь по пожарной лестнице, бросает свою дочь вниз, чтобы ее не задели языки пламени. На земле ребенка поймал Скотт Струп, пожарный в третьем поколении.

"На балконе были взрослые, которые бросали своих детей прямо нам в руки. Несколько наших пожарных ловили младенцев, это было просто невероятно", — рассказал журналистам капитан Эрик Джексон.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако около 50 человек лишились жилья, поскольку дом сгорел практически полностью.