Константин Рауш обойдется московскому "Динамо" в 2 млн евро

Московское "Динамо", заинтересованное в приобретении футболиста сборной России Константина Рауша, выступающего в "Кельне", сумело договориться с немецким клубом о переходе защитника в стан "бело-голубых". За россиянина динамовцы готовы раскошелиться на 2 миллиона евро.

Константин Рауш начал свои выступления за "Кельн" в мае 2016 года. За это время он сыграл в 52 матчах. В октябре 2017 года защитник продлил контракт с немецким клубом. Договор был рассчитан до 2021 года. Однако футболист захотел вернуться в Россию.

"Динамо" давно проявляло интерес к Раушу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Kicker, "бело-голубые" сумели согласовать все вопросы с "Кельном" по переходу Константина в московский клуб. Трансферная стоимость 27-летнего игрока сборной России составляет, по неофициальным данным, порядка 2 миллионов евро.