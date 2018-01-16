Даниил Медведев продолжил серию побед на кортах Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема". При этом россиянин продолжил серию побед на Зеленом континенте, ведь он на минувшей неделе он победил на турнире в Сиднее.

После успеха на Apia International Sydney с призовым фондом 468 тыс. долларов, который стал первым титулом Медведева в карьере, Даниил в стартовом раунде Australian Open попал на любимца местной публики Танаси Коккинакиса. Австралиец получил от организаторов Wild Card и был полон решимости пройти во второй круг.

Но Медведев, для которого матч стал восьмым за десять дней, проявил отличную выдержку. Победив в первой партии (6:2), наш игрок уступил на тай-брейке второго сета (6:8 и 6:7). Третья партия также дошла до укороченного гейма, но здесь Даниил выиграл – 10:8 и 7:6. А в четвертой довел до победы и матч – 6:4.