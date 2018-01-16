Камера сняла наезд малолитражки Smart на школьницу в Москве

Торопившийся владелец Smart ForTwo, объезжая пробку по разделительной полосе, сбил перебегавшую дорогу девочку на северо-востоке столицы и скрылся с места ДТП, однако позже вернулся. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

Инцидент произошел в 21:50 в минувшую субботу, 13 января, в районе дома №13а по Широкой улице, возле станции метро "Медведково". На кадрах видно, как водитель малолитражки выезжает на разделительную полосу с целью объехать образовавшийся на перекрестке затор, но в непосредственной близости от пешеходного перехода под колеса машины попадает 12-летняя девочка, вместе с двумя подругами перебегавшая дорогу на красный сигнал светофора.

От удара школьницу отбросило почти на 10 метров в сторону, самостоятельно подняться на ноги она не смогла. На помощь пострадавшей пришли очевидцы, тогда как виновник скрылся с места аварии. Впрочем, спустя 20 минут он вернулся — на кадрах видно, как Smart ForTwo останавливается на разделительной полосе, а его владелец покидает салон.

Девочку госпитализировали с многочисленными травмами.